29일 충북 영동서 '노근리 사건' 70주년 기념식 개최

[아시아경제 조인경 기자] 6·25 전쟁 중 발생한 비극인 '노근리 사건' 70주년을 맞아 행정안전부가 29일 오전 10시 충북 영동군 노근리평화공원에서 희생자 유가족 등이 참석한 가운데 기념식을 개최한다.

노근리 사건은 1950년 7월 영동군 황간면 노근리 경부선 철로(쌍굴다리)에서 피난하는 마을 주민들 수백명이 미군에 의해 희생된 사건이다. 정부는 1999년 진상조사를 시작해 2004년 '노근리사건특별법'을 제정하고 유족대표 등이 포함된 희생자 심사 및 명예회복위원회를 구성했다.

위원회는 2005년과 2008년 2차에 걸쳐 희생자 226명과 유족 2200여명을 결정했으며, 이 중 36명에겐 의료지원금 4억7800만원을 지급했다. 2011년에는 사건 현장인 쌍굴다리 일대 4만여평에 평화공원을 조성했다. 매년 이 곳에서는 유족회를 중심으로 합동위령제 뿐 아니라 지역축제와 연계한 인권백일장, 청소년캠프 등의 행사가 열려 지난 전쟁의 아픔을 어루만지고 평화의 중요성을 알리고 있다.

노근리 사건 70주년인 올해 기념식은 살풀이 무형문화재인 박순영님의 진혼무를 시작으로 주요 인사의 헌화와 분향, 추모사 낭독, 기념공연 등으로 이어진다. 정세균 국무총리가 영상으로 추념사를 전하고, 진영 행안부 장관 등 내빈의 추도사에 이어 기념영상 및 공연, 쌍굴다리 현장 방문 등이 진행된다.

올해는 기념식과 함께 서울·광주·제주 등에서 사건관련 자료를 순회 전시하고, 연말에는 추모음악회와 국내외 인권·평화전문가가 참여하는 국제학술대회 등 기념행사도 개최할 예정이다.

