상지카일룸 종속사 에이스바이오메드, 마스크 생산업체 ‘HD메디스’ 인수 완료

코스닥 상장사 상지카일룸 종속사인 에이스바이오메드가 마스크 생산전문 업체 'HD메디스' 인수계약 잔금을 납입하고 인수를 마무리했다고 28일 밝혔다.

HD메디스는 마스크 생산 전문업체로, 다양한 종류의 KF인증 마스크 및 데일리 마스크를 생산해 편의점과 약국 등을 통해 국내 판매를 진행해왔다. 올해 상반기 코로나19 팬데믹 영향으로 매출액이 98억원으로 급상승했으며 이는 지난해 온기 매출액 26억원의 3.76배에 달한다.

에이스바이오메드는 코로나 바이러스 대응 사업의 일환으로 생산 설비와 유통 채널을 보유한 HD메디스를 인수를 결정했다. 최근 회사는 ㈜13마일과 99.9% 코로나 바이러스 박멸이 가능한 ‘코리아진텍’의 항바이러스 마스크 연 3억장 공급 계약도 체결하는 등 빠르게 사업을 확장 중이다.

또한 지난 12일 식약처가 보건용 마스크 수출물량을 일일 생산량의 30%에서 월생산량의 50%로 제한 완화하겠다는 정책을 밝힘에 따라, 회사는 생산설비 투자를 통해 HD메디스의 대규모 해외 수출 대기 물량을 적극 대응할 예정이다.

회사 관계자는 “코로나19 글로벌 확산세는 장기화되고 있다. 전염성 또한 이전보다 더 강력해졌다는 의학계 보고가 이어지고 있어, 항바이러스 마스크 수요는 상당할 것으로 보인다”며 “실제로 회사는 13마일 외에 추가로 논의중인 대규모 해외 공급계약들도 있기에 사업 기대감이 크다”고 전했다.

이어 관계자는 “에이스바이오메드가 수출 허가를 획득한 코로나19 진단키트도 원활히 사업 진행 중이다. 해당 진단기기는 50분 이내에 테스트 결과까지 확인할 수 있으며, 아람바이오시스템의 이동형 RNA추출 장비를 사용할 경우, 장소에 구애도 없다. 현재 해외 바이어에게 많은 문의를 받고 있으며, 관련 미팅 진행 중이다”고 밝혔다.

