2분기 일평균 외환거래 520.2억달러…12.4% 감소

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 지난 1분기 사상 최대치를 기록한 일평균 외환거래액이 2분기에는 감소했다.

28일 한국은행이 발표한 '2020년 2분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난 2분기중 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 520억2000만달러로 전분기(593억7000만달러) 대비 12.4%(73억5000만달러) 감소했다.

한은 관계자는 "환율변동성이 전분기 대비 축소되고, 외국인 주식자금 유출폭도 줄어들면서 관련 외환파생상품 거래수요도 감소한 것이 원인"이라고 설명했다.

2분기 중 평균 원·달러 환율 전일대비 변동폭은 5.5원으로, 1분기(8.0원) 대비 줄었다. 외국인 주식자금 유출입규모 역시 1분기 -133억3000만달러에서 2분기 -80억3000만달러로 줄었다.

상품별로는 현물환 거래규모는 203억2000만달러로 전분기 대비 3.8%(7억9000만달러) 감소했다. 외환파생상품 거래규모는 317억달러로 전분기 대비 17.1%(65억6000만달러) 줄었다.

은행별로는 국내은행의 거래규모는 245억7000만달러로 전분기 대비 5.8%(15억달러) 감소했다. 외은지점의 거래규모는 274억5000만달러로 전분기 대비 17.6%(58억5000만달러) 줄었다.

