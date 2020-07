서울 수돗물 속 유충은 외부서 유입 … "정수과정 이상 無"

서울시 상수도사업본부, 입상활성탄지 및 정수과정 전반 안전성 확인

민원 접수된 유충 15점 중 깔따구류는 없어 … 나방파리·지렁이 등 수돗물과 무관

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지역 가정집 욕실과 세면대 등에서 발견된 유충은 수돗물에서 나온 것이 아닌 배수구나 저수도(물탱크) 등 외부에서 유입된 것으로 확인됐다. 유충은 주로 나방파리나 지렁이 종류였고 인천 수돗물에서 문제가 된 깔다구류의 유충은 서울에선 발견되지 않았다.

서울시 상수도사업본부는 28일 서울시청에서 기자설명회를 열고 "생물·상수도·환경 분야의 전문가와 서울물연구원의 연구사 등이 참여한 민·관합동 조사단이 광암·암사·강북·구의·영등포 정수센터를 점검한 결과, 시가 운영하는 모든 정수센터의 입상 활성탄지를 포함한 정수과정 전반에는 문제가 없었다"고 밝혔다.

앞서 20일엔 환경부 조사단이 똑도정수센터를 점검했고, 이보다 앞선 16~17일에도 '환경부-서울시 합동 조사'도 이뤄져 모두 6개 아리수 정수센터의 안정성을 두 차례 확인했다.

본부에 따르면, 서울시가 운영하는 정수센터의 고도정수처리시설은 인천과 달리 모두 완전 밀폐형이며 방충망과 벌레 유입방지 시설도 잘 정비돼 있었다. 정수처리 시설인 활성탄 여과지(활성탄지)의 내·외부 환경 모두 양호하게 관리되고 있었다는 것이 조사단의 의견이다.

시는 "현재 모든 정수센터 입상 활성탄지의 역세척 주기를 기존보다 더 강화해 5일 내외로 운영하고, 오존 주입량을 강화해 살균력을 강화하는 등 최적의 시설물 운영을 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

이달 14~26일 서울시 상수도사업본부로 접수된 유충 민원은 모두 73건이며, 이들 지역에서 채수한 수돗물 중 서울물연구원이 정밀 분석한 결과 특이사항이 발견된 곳은 없었다.

또 민원 현장에서 수거한 유충의 실물 15점을 환경부 소속 국립생물자원관에서 분석한 결과, 이 유충들의 생물종은 나방파리류 7점, 지렁이류 4점, 나방류 1점, 곤충 1점, 깔따구류는 아니지만 종구분이 불가한 2점 등으로 확인됐다.

이 중 지난 19일 서울시 중구 오피스텔의 욕실 바닥에서 발견된 유충은 지렁이로 확인됐으며, 조사 결과 이물질이 퇴적돼 있던 샤워실 배수구가 주요 서식 환경으로 지목됐다.

보건환경 전문가들은 수중 호흡이 가능한 깔따구 유충과 달리, 나방파리 유충은 대기 중 산소 호흡이 필요해 상수도 배관 내에서 살 수 없고, 지렁이는 소독내성이 약해 염소 성분이 포함된 수돗물에서 생존하기 어려워 수돗물과는 무관한 것으로 결론 내렸다. 또 유충이 나온 욕실에서 나방파리 성체가 발견되거나 저수조의 위생 상태가 깨끗하지 못하고 주기적으로 청소하지 않은 경우도 많았다고 서울시는 설명했다.

상수도사업본부는 서울시 수돗물의 안전은 확인됐지만, 여전히 남아있는 시민 불안을 해소하기 위해 앞으로 정수센터 입상 활성탄지의 시료를 수시로 채취해 유충 유뮤를 검사하는 등 상시 모니터링 체계를 구축하기로 했다. 수돗물 관망 관리 시스템을 고도화하는 한편 전문인력을 확충할 계획이다. 또 유충 민원 발생 가구에 대해서는 유충 유입 경로 등에 대해 신속하고 정확한 역학 조사를 실시할 계획이다.

백호 서울시 상수도사업본부장은 "최근 수돗물에 대한 불안감이 확산되면서 화장실, 세면대 등에서 발견한 유충 관련신고가 증가했으나 수돗물 생산과 공급 전 과정에선 아무런 이상이 없었다"며 "시민들의 불안을 해소하기 위해 배관 전문가, 해충 퇴치 전문가 등으로 인력을 꾸려 역학조사를 실시해 유충 발생 지역과 시설 등에 대해 정밀 분석을 실시할 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr