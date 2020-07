"소리로 불량 잡아 수백억 절감" SKT, AI 기반 스마트팩토리 구축

SK플래닛, 화신과 업무협약 체결

화신 생산라인에 AE솔루션 도입

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 현대자동차 1차 벤더인 화신의 모든 생산라인에 소리로 불량을 분석하는 AE(Acoustic Emission) 솔루션을 도입한다. 이를 통해 연간 수백억원의 생산 원가 절감 효과가 있을 것으로 기대된다. 향후 솔루션 사업화까지 공동 추진할 계획이다.

SK텔레콤은 SK플래닛, 화신과 함께 이 같은 내용의 '인공지능(AI) 기반 스마트팩토리 사업 협력' 업무 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

3사는 올 하반기부터 화신 언하, 봉동 공장에 음향 데이터를 분석해 불량품을 찾아내는 AE솔루션을 도입, 향후 5년 내 화신의 모든 생산라인으로 확대한다는 방침이다. 기존 불량품 검사는 작업자가 모든 완성품을 육안으로 직접 확인하는 방식으로 진행돼 균등한 품질 유지, 원인 파악이 어려웠다.

하지만 AE솔루션을 통해 기존 대비 짧은 시간에 세계 각지에서 생산되는 모든 완성품에 대한 철저한 검사 시행이 가능해지면서, 생산 효율이 높아질 것으로 기대된다. 불량 발생의 원인을 파악, 생산 공정을 수정하는데 소요되는 시간도 대폭 줄일 수 있다. SK텔레콤은 이번 스마트팩토리 솔루션 적용을 통해 화신의 생산 원가가 연간 수 백억원 절감될 것으로 기대하고 있다.

3사는 AE 솔루션 사업화에도 함께 나선다. 국내 최대 자동차 샤시 제조업체인 화신의 생산현장에서 솔루션 고도화를 진행한 후, 향후 제조사에 적용할 수 있는 서비스 형태로 개발해 국내외 시장을 공략할 계획이다. SK텔레콤은 AE 솔루션을 활용한 AI 기반 스마트팩토리 사업을 총괄하고, SK플래닛은 기술 개발 업무, 화신은 서비스 확산을 위한 마케팅 업무를 각각 맡게된다.

최낙훈 SK텔레콤 Industrial/Data 사업 유닛장은 “이번 협력을 통해 당사가 보유한 5G, AI 등 ICT 역량이 국내 제조산업의 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다”라며 “SK텔레콤은 앞으로도 국내 제조업계와의 상생 및 협력을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

이한상 SK플래닛 대표는 “SK플래닛이 쌓아온 IoT 센서 분야에서의 딥러닝 기술 역량이 제조현장의 생산성 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다 할 것”이라며 “3사가 합심해 개발한 이 솔루션이 업계의 표준으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr