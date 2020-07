쿠팡, '아이와 함께하는 여름방학' 테마관 진행

유아부터 초·중·고등학생까지 방학생활에 필요한 각종 학습 및 놀이 제품 마련

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 여름방학을 유익하고 건강하게 보내고자 하는 학부모와 자녀들을 응원하기 위해 '여름방학 테마관'을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 테마관은 유아부터 초·중·고등학생까지 방학생활에 필요한 310만여 종의 상품을 ▲방학숙제 ▲독서습관기르기 ▲바른습관기르기 ▲방학에떠나요 등 10가지 테마로 나눠 선보인다. 각 테마별로 관련 상품들을 카테고리별로 묶어 구매 편의성을 높였다. 특히 집에서 놀이활동을 하는 고객들을 위해 '홈키즈 카페' 테마와 '집에서 예술활동' 테마를 따로 구성했다.

7월 27일부터 8월 2일까지 1차, 8월 3일부터 8월 9일까지 2차, 두 차례에 걸쳐 기간 한정 할인 행사도 진행한다. 이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "최근 코로나 이슈로 자녀 교육에 있어 홈스쿨링이 중요해짐에 따라, 여름방학 기간도 유익하게 보내고자 하는 학부모들을 위해 이번 테마관을 준비했다"고 말했다.

한편, 지난 2월 제주시에 로켓배송센터가 오픈하며 제주에서도 익일배송 서비스가 가능해졌다. 로켓배송의 혜택은 제주시민은 물론 여름방학을 맞아 제주를 여행하는 고객에게도 해당한다. 물놀이 제품을 쿠팡에서 로켓배송으로 주문하고 다음날 숙소에 도착해 받아보는 편리함을 누릴 수 있다.

