진중권 "식물총장 좋아하니, 총장 대신 화분 갖다 놔라"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 27일 검찰총장의 수사지휘권과 인사의견개진권 폐지 권고와 관련해 "그냥 검찰총장을 없애라"고 주장했다.

진 전 교수는 28일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지휘권도, 인사권도 없는 총장. 그 자리에 앉아 딱히 할 일이 없다"며 이같이 말했다.

이어 "그 자리에 낙하산 앉혀 놓으면 어차피 조직에서 혼자 겉돌 텐데 뭐하러 그 자리를 남겨놔서 세금을 낭비하냐"면서 "총장 대신에 검찰청에 화분을 갖다 놓는 게 어때요? 식물 총장 좋아하시잖아요"라고 비꼬았다.

앞서 법무부 산하 법무·검찰개혁위원회는 27일 검찰총장의 구체적 수사지휘권을 폐지하라고 권고했다. 이 권고안에는 검찰총장의 직접 인사 의견권 금지, 검찰총장의 임명 다양화 등의 내용도 담겼다.

개혁위는 법무부 장관이 고등검찰청 검사장(고검장)에게 구체적인 수사지휘를 하도록 권고하고, 수사지휘 권한을 전국 고검장에게 나누도록 했다.

고검장이 수사지휘권을 갖게 되면 법무부 장관의 수사 지휘 대상은 검찰총장이 아닌 고검장으로 바뀌게 된다. 현재 법무부 장관은 구체적 사건에 대해 검찰총장을 상대로만 수사지휘 할 수 있다.

이에 진 전 교수는 "그냥 검찰총장을 없애라"면서 "요즘 나라 꼴이 봉숭아학당을 보는 듯하다"고 비판했다.

