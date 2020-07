[아시아경제 이현주 기자] 기상청은 천리안 위성 2A호 자료 서비스 1주년을 맞아 특별 사진전을 진행한다고 28일 밝혔다.

천리안 위성 2A호는 2018년 12월 남아메리카 프랑스령 기아나에서 발사돼 지난해 7월25일부터 정식 운영을 시작했다.

천리안 위성 2A호의 고해상도 컬러 영상과 52종의 맞춤형 기상산출물은 기상관측, 수치·초단기예보, 기후감시, 재해대응 등 다양한 분야에서 활용됐다. 국지성 집중호우 발달의 조기 탐지도 가능해졌고 태풍의 중심 위치와 이동 경로 관측도 정확해졌다.

기상청은 다음달 31일까지 특별 사진전을 국가기상위성센터 전국 4곳의 기상과학관에서 동시 개최한다. 천리안위성 2A호가 관측한 태풍, 구름, 안개 등 위성 사진과 동영상을 선보인다. 관련된 이벤트를 진행해 소정의 경품이 제공된다.

