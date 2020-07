KT스카이라이프 "HCN과 시너지 극대화...철저히 준비할 것"

[아시아경제 구채은 기자] KT스카이라이프가 현대HCN 우선협상대상자로 선정된 것과 관련해 "현대HCN과 유선, 무선 네트워크 결합을 통한 시너지를 극대화할 것"이라면서 "국내 유일 위성방송사로서 방송과 방송의 M&A라는 측면에서 더욱 막중한 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

27일 KT스카이라이프는 현대HCN 인수 우선협상대상자 선정 공시 후 보도자료를 내고 "우선 기업결합심사가 원만하고 조속히 마무리될 수 있도록 정부와 긴밀히 협조하면서 최선을 다해 철저히 준비하겠다"면서 이같이 밝혔다.

KT스카이라이프는 특히 "유·무선네트워크 결합을 통한 시너지 극대화, 방송상품 중심의 실속형 신상품 출시로 시장 경쟁 활성화와 소비자 선택권 확대를 촉진할 계획"이라고 밝혔다. 또 "국내 미디어콘텐츠산업 발전과 방송의 공적책무인 지역성 강화와 위성방송에 요구되는 공적책무 확대, 이용자 후생 증진을 위해 노력을 다할 것"이라고 말했다.

