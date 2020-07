[클릭 e종목]“기아차, 하반기 국내외 신차 투입 효과 기대”

[아시아경제 구은모 기자] IBK투자증권이 기아차에 대해 하반기 국내외 신차 투입 효과를 기대해 볼 만 하다고 분석했다.

기아차는 올해 2분기 매출액이 11조4000억원으로 지난해 같은 기간보다 22% 감소했고, 영업이익은 1452억원으로 73% 줄었다. 지난해 같은 기간보다 부진했지만 컨센서스는 상회한 기록이다. 이상현 IBK투자증권 연구원은 27일 보고서에서 “물량 감소에 따른 고정비 부담 증가로 매출원가율은 전년 동기 대비 0.9%포인트 증가한 84.8%를 기록했으나 고수익차종 판매 확대와 비용절감을 통해 시장기대치를 상회했다”며 “아직 초기 가동국면인 인도공장도 손익분기점(BEP) 수준에서 손익 방어를 한 것으로 파악된다”고 설명했다.

하반기에는 국내외 신차 투입 효과를 기대해 볼 만 하다는 평가다. 기아차는 상반기는 기존 사업계획 대비 80%대 후반, 하반기는 100% 수준으로 예상한다고 밝히고 있다. 이 연구원은 “7월 실적에서도 수정 사업계획 대비 앞선 결과를 보이는 긍정적 시그널이 있으고, 신차효과와 생산성 향상을 통한 고정비 절감 노력이 기대된다”며 “하반기 내수에서 신차 쏘렌토, 카니발, 스포티지 등의 투입효과가 기대된다”고 분석했다, 이어 “미국에서는 텔루라이드 증산(8만대에서 10만대)이 기대되고, 인도공장은 기존 셀토스에 이어 3분기부터 카니발이 투입되고, 4분기에는 쏘넷이 투입될 예정”이라고 덧붙였다.

투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 4만5000원을 유지했다. 이 연구원은 “하반기 시장도 녹록치 않은 환경이지만 시장 대비 판매면에서 아웃퍼폼을 기록하며 실적개선을 이어나갈 것으로 기대된다”며 “원가율 측면에서 수익방어능력은 현대차보다는 떨어지지만 내수에서의 긍정적인 판매효과 등을 고려할 때 부진했던 해외부문 개선 시 수익성 개선을 기대할 수 있다”고 전망했다.

