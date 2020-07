[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 서전기전 서전기전 189860 | 코스닥 증권정보 현재가 3,495 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,550 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =부정당업자 제재처분으로 공기업·준정부기관 및 국가를 당사자로 하는 계약 입찰참가자격 제한

◆ 아나패스 아나패스 123860 | 코스닥 증권정보 현재가 20,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,100 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =지씨티리써치에 대한 60억원 규모 금전대여 결정

◆ 에이치엔티 에이치엔티 176440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,920 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =전 임원의 업무상 횡령 혐의 발생

◆ 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,085 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,095 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =공시불이행으로 인한 불성실공시법인지정예고

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =한현민 사외이사 중도퇴임...일신상의 사유

◆ 유니테크노 유니테크노 241690 | 코스닥 증권정보 현재가 10,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,200 2020.07.27 07:58 장시작전(20분지연) close =부산공장 생산라인 중단

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr