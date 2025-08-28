본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]유니테크노, 산업용 ESS 부품 수주 소식에 8%↑

김진영기자

입력2025.08.28 09:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유니테크노 가 장 초반 강세다.


28일 오전 9시 3분 기준 유니테크노는 전일 대비 8.39%(250원) 뛴 3230원에 거래되고 있다.

회사가 국내 굴지의 전기기기 생산업체인 L사에 신규로 공급할 산업용 ESS(에너지저장장치) 부품을 수주하고 오는 10월부터 양산 매출이 발생한다고 밝히면서 투자심리를 끌어올린 것으로 보인다. 회사 측에 따르면 이번 프로젝트는 연간 약 60억원 규모로, 오는 2031년까지 장기 물량이 확정됐다.


유니테크노는 엔지니어링 플라스틱 사출 전문업체다. 기존 자동차용 배터리 부품과 가정용 ESS 부품 공급 경험을 바탕으로, 성장성이 높은 산업용 ESS 시장까지 발을 넓히며 제품·고객 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다.


앞서 유니테크노는 지난해 10월 북미향 전기차 및 하이브리드 차량 부품 공급을 위해 멕시코 공장 구축의 첫 삽을 떴다. 멕시코 공장을 통해 전기차 및 하이브리드 차량 부품을 북미 시장의 도요타, 혼다향으로 공급할 계획이다.

[특징주]유니테크노, 산업용 ESS 부품 수주 소식에 8%↑
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

새로운 이슈 보기