[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 리더스코스메틱=산성피앤시 흡수합병 결정

◆ 서전기전=기존 김한수 대표이사 사임에 따라 박대석 대표이사 신규선임

◆ 청담러닝=200억원 규모 단기 차입을 결정

◆ 가온미디어=종속회사 가온브로드밴드에 264억 채무보증 결정

◆ 인포뱅크=보동주 1주당 80원 현금배당 결정

◆큐에스아이=보통주 1주당 100원, 우선주 1주당 125원 현금배당 결정

