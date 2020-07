“알아야 바꾼다”… 동의대 교수 대상 특강 운영

교수학습개발센터, 클래스 이노베이터 연수과정 진행

온라인콘텐츠 제작과 온·오프라인 수업 설계 실습 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대가 대학 혁신을 이끌게 하기 위해 먼저 교수들에게 투자했다.

동의대 교수학습개발센터는 지난 7월 22일과 23일, 양일간 산학협력관 307호 세미나실과 프라임다목적컨벤션홀에서 교수들이 수강생인 ‘2020학년도 클래스 이노베이터 연수과정’을 진행했다.

이 대학이 수행하고 있는 교육부의 대학혁신사업으로 진행된 이번 연수는 동의대 전임교원 40여명을 대상으로 했다. 대학을 혁신시키기 위해 교수를 가르치는 교육 프로그램이다.

교수학습개발센터는 오는 8월 12일부터 13일 양일간 같은 내용으로 ‘클래스 이노베이터 연수과정’ 2회차 연수를 진행한다.

플러스위드 서정녀 대표가 특강을 진행했다. 코로나19로 인한 교육환경의 변화에 능동적으로 대체할 수 있도록 최신 트랜드 러닝 시스템 체험, 온·오프라인 수업 설계 실습, 온라인 콘텐츠 제작 이해와 비교, 온라인 콘텐츠 제작 기법 실습 등으로 수업을 구성했다.

교수학습개발센터 정주영 소장은 “코로나19로 인한 비대면 온라인수업을 위한 것뿐만 아니라 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위한 유능한 인재 양성을 위해 먼저 교수자의 교수설계와 수업운영 역량 개발이 우선돼야 한다”고 말했다.

