[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 308,700 전일대비 9,100 등락률 +3.04% 거래량 711,557 전일가 299,600 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =오는 23일 무상증자로 인한 권리락이 발생. 기준가격은 15만 4400원.

◆화이브라더스코리아=기업 이미지 제고를 위해 상호를 (주)플리트로 변경.

◆ 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,490 전일대비 50 등락률 -3.25% 거래량 841,798 전일가 1,540 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =종속회사인 에이스바이오메드에 90억원 규모의 금전대여를 결정. 타법인 인수를 위한 단기 대여.

◆ 에코캡 에코캡 128540 | 코스닥 증권정보 현재가 3,045 전일대비 520 등락률 +20.59% 거래량 8,678,282 전일가 2,525 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =한국거래소 코스닥시장본부는 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 공시시한은 23일 오후 6시까지.

◆ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 50 등락률 +0.32% 거래량 151,964 전일가 15,650 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =안동준, 김준규 각자대표체제로 변경

