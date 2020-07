日요미우리 "韓정부, 비건 방한 당시 北美대화 중개하려 했으나 불발"

[아시아경제 정현진 기자] 스티븐 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북 특별대표가 최근 방한한 것을 계기로 한국 정부가 북한과 미국의 비핵화 협상 중개를 시도했으나 성사되지 않았다고 22일 일본 요미우리신문이 보도했다.

요미우리는 한·미·일 소식통을 인용한 서울발 기사를 통해 이도훈 한반도평화교섭본부장이 지난달 미국 방문 때 비건 부장관과의 회담에서 "북·미 정상회담 개최를 위해 노력하면 좋겠다. 한국은 중개자 역할을 적극적으로 담당하겠다"고 제안했고 양측의 의사를 조율했으나 접점을 찾지 못했다고 전했다.

지난 7~9일 비건 부장관이 한국을 방문했을 당시 미국 측은 판문점에서 북측과 접촉하는 방식을 염두에 두고 한국 측과 북·미 정상회담 개최 조건을 논의했고, 한국은 "북한을 설득해서 영변 핵시설 폐기 외에도 비핵화 조치를 추가하는 '영변+α'를 끌어내겠다"고 제안했다는 것이다. 한국 측은 영변 외 α로 평양 교외 강선에 있는 비밀 우라늄 농축시설의 폐기를 거론했으나 미국은 그것만으로는 불충분하다고 답한 것으로 전해졌다.

미국은 대륙간탄도미사일(ICBM)을 제조하고 있는 곳으로 보이는 산음동 비밀 미사일 연구시설의 실태를 알 수 있는 목록을 제출하라는 조건을 내걸었다. 또 요미우리는 모든 핵 개발 계획의 포괄적 신고와 함께 미국, 국제사찰단이 완전한 형태로 현지를 방문할 수 있게 하고 모든 핵 관련 활동과 새로운 시설의 건설을 중지할 것도 요구했다고 전했다.

한국은 물밑에서 미국의 요구사항을 북한에 전달했으나 북한에서 "미국의 대북 경제 제재에 대한 명확한 입장 표명이 없는 한 북·미 대화는 무의미하다"는 입장을 보내왔고 결국 비건 부장관의 방한 기간 중 북·미 접촉이 이어지지 않았다고 요미우리는 전했다.

비건 부장관은 이번 방한 때 "앞으로도 한미 워킹그룹은 계속한다"는 명확한 입장을 전하고 북한을 독자적으로 지원하려는 한국을 견제했다고 요미우리는 전했다. 한미워킹그룹은 비핵화, 남북 협력, 대북제재 문제 등을 수시로 조율하는 실무협의체로 이 본부장과 비건 부장관이 각각 한국과 미국 수석대표를 맡고 있다.

