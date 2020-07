이준석 "차기 서울시장, 안철수·박주민·박용진 출마할 것"

[아시아경제 한승곤 기자, 민준영 인턴기자] 공석인 서울시장직을 두고 정치권 유력 인사들의 후보 출마설이 제기되는 가운데 이준석 미래통합당 전 최고위원은 "안철수 대표도 '나 서울시장 안 나간다'라는 말은 하지 않았다"라고 말했다.

이 전 최고위원은 22일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "(안철수 대표) 측근이 '서울시장에 눈을 돌리고 있다'라는 말을 또 저한테 했다. 측근들 하는 말을 믿을 수 없다고 했더니 '우리가 얘기하고 있는 건 맞는데'라고 얘기했다"라며 이같이 말했다.

이어 그는 "앞으로 국민의당이 자강론으로 가기 위해서는 당세가 과거 국민의당보다 약하기 때문에 세 석의 의석을 가지고 아주 강한 본인들의 상품인 안 대표를 바탕으로 선거에서 돌파구를 마련할 수 있는데 그게 어차피 대선 아니면 서울시장 선거"라고 설명했다.

또한 그는 21일 민주당 차기 당대표 선거 출마를 선언한 박주민 최고위원에 대해 "(민주당 서울시장 후보선출) 경선 경쟁력이 굉장히 있을 것"이라며 "박 의원이 가지고 있는 두 개의 축인 여성주의와 세월호 관련 활동은 여권 지지자들에겐 굉장히 중요한 키 포인트들이다. 그렇기 때문에 서울시장 가기 전에 당대표 나올 수도 있을 것"이라고 평가했다.

그러면서 "(박 의원의 당대표 출마는) 박 의원이 재선의원으로서 위상 등을 봤을 때 당내 선거에 도전하는 것은 긍정적 모습"이라며 "당선되면 대표로서 젊은 이미지를 구축할 수 있고 안 된다고 하더라도 그 조직이 그대로 서울시장 후보에 투표하는 것이기 때문에 훌륭한 선택"이라고 덧붙였다.

이 전 최고위원은 "사실 지난주부터 나오는 얘기가 정가에서 경선보다 본선이 정말 센 후보도 있다"라며 박용진 민주당 의원의 서울시장 출마를 예측했다.

그는 "민주당 쪽에서도 처음에 박영선, 추미애 등 워낙 이름 있는 여류 정치인들 이름이 많이 돌았다"라며 "그것 때문이 아니라 또 다시 흥행 분위기를 띄우기 위해 양박을 띄울 수 있다는 얘기를 했다. 그런데 그 안에서 젊은 서울시 내에 있는 재선 의원급이라고 하면 박주민 의원하고 박용진 의원아닌가"라고 말했다.

또한 "민주당이 지금처럼 수도권에 우세를 가져갈 수 있는 상황에서는 경선이 센 후보(박주민 의원)에게 좀 더 관심이 갈 것이고 만약 통합당이나 중도표를 뺏어와야 하는 상황이라고 하면 본선이 센 후보(박용진 의원) 쪽으로 갈 것"이라며 "연달아 두 분을 언급했지만 재선 이상급이면 서울시에서 계속 하마평에 오를 것"이라고 덧붙였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr