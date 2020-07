코로나 덕에 웃는 제약·바이오株

치료제 개발 이슈·실적 호조 호재…올들어 코스피 의약품지수 63.08% 올라

[아시아경제 송화정 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 제약ㆍ바이오주의 강세가 이어지고 있다. 치료제 개발 이슈 등이 호재로 작용하고 있기 때문이다. 여기에 실적 호조까지 더해지면서 상승세를 뒷받침하고 있다.

22일 한국거래소에 따르면 코스피 의약품 지수는 올들어 전일까지 63.08% 상승했다. 코스닥 제약업종 지수는 45.95%, 코스닥 150 헬스케어는 45.9% 각각 올랐다. 같은 기간 코스피는 1.42%, 코스닥은 18.03% 상승했다.

코로나19 이후 수혜주로 꼽히며 강세를 이어온 제약ㆍ바이오업종은 최근에도 코로나19 치료제 개발 관련 이슈가 계속되면서 호재로 작용하고 있다. 앞서 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 코로나19 백신 초기 임상에서 면역반응을 유도하는데 성공했으며 미국 제약사인 모더나도 유전물질 RNA로 만든 코로나 백신이 임상 1상 시험에서 전원에게 항체를 형성하는데 성공했다고 밝혔다. 이어 영국계 제약사 아스트라제네카가 코로나19 백신 치료후보물질(AZD1222) 임상1상 결과 참가자 전원에게서 항체 및 T세포 면역반응을 확인했다. 전일 SK바이오사이언스가 아스트라제네카와 코로나19 백신 후보물질의 국내 물량 확보 협조를 위한 협력의향서(LOI)를 체결하면서 SK바이오사이언스의 모회사인 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 53,500 등락률 +29.97% 거래량 1,287,936 전일가 178,500 2020.07.22 11:30 장중(20분지연) close 과 SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 46,250 전일대비 10,650 등락률 +29.92% 거래량 2,993,857 전일가 35,600 2020.07.22 11:30 장중(20분지연) close 의 주가가 급등세를 보이고 있다. 22일 오전 9시50분 기준 SK케미칼은 상한가로 치솟았으며 SK디스커버리도 25.98% 상승했다.

백신 관련 이슈 뿐 아니라 양호한 실적도 제약ㆍ바이오 업종의 주가를 뒷받침해주고 있다. 바이오 대장주인 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 7,000 등락률 +0.93% 거래량 143,360 전일가 750,000 2020.07.22 11:30 장중(20분지연) close 는 전일 2분기 영업이익이 811억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 공시했다. 매출액은 3077억원으로 294.06% 증가했고 당기순이익 887억원으로 역시 흑자로 돌아섰다. 이동건 신한금융투자 연구원은 "삼성바이오로직스는 2분기 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 30% 이상 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다"면서 "1공장 가동률 상승 속 전 공장의 고른 판매량 증가와 판매관리비의 안정적인 관리에 따른 것"이라고 분석했다. 이 연구원은 "바이오의약품 시장 고성장 속 코로나19 치료제ㆍ백신 수요 증가는 바이오 위탁생산(CMO) 업체들의 수혜로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 187,100 전일대비 2,200 등락률 -1.16% 거래량 1,774,707 전일가 189,300 2020.07.22 11:30 장중(20분지연) close 도 2분기 최대 실적이 기대되고 있다. 신재훈 한화투자증권 연구원은 "씨젠의 2분기 실적은 코로나19 진단 매출에 기인해 역대 최대 실적을 기록할 것"이라며 "이 같은 실적은 코로나19 치료제 및 백신 개발 이전까지는 유지될 것"이라고 말했다.

