"여성가족부 폐지하라" 국회 청원, 나흘만 10만명 동의…위원회 회부

[아시아경제 김가연 기자] 여성가족부 폐지를 촉구하는 내용을 담은 국회 청원 글이 게시된 지 나흘 만에 10만 명의 동의를 얻어 관련 위원회에 회부됐다.

청원인인 은 모 씨는 지난 17일 국회 청원게시판에 '여성가족부 폐지에 관한 청원'을 게시하고, 청원의 취지에 대해 "하는 일은 없고 세금만 낭비하며 남녀갈등을 조장하는 여성가족부를 폐지하기 위함"이라고 설명했다.

청원인은 "예전부터 하는 일은 없고 세금만 낭비하기로 유명했던 여성가족부의 폐지를 청원한다"며 "여성부는 성평등 및 가족, 청소년 보호 등을 위해 만들어졌지만, 성평등 정책은 하지 않고 남성혐오적이고 역차별적인 제도만을 만들며 예산을 낭비했다"고 주장했다.

이어 정의기억연대 사태와 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 피소 사건 등을 언급하며 "수준 이하의 대처와 일 처리 능력을 보여주면서 원래의 해야 할 일 중 하나인 여성 인권 보호조차도 제대로 하지 못하는 모습을 보였다"고 비난했다.

그러면서 "여성가족부를 폐지해 예산 낭비를 막아달라"고 강조했다.

해당 청원은 10만 명 이상 동의 요건을 충족해 현재 청원 성립됐으며, 소관 위원회인 행정안전위원회를 비롯해 관련 위원회에 회부됐다.

한편 국회는 지난해부터 전자청원제도를 도입했다. 30일간 10만 명의 동의를 얻은 청원은 소관 상임위에 회부해 심의하도록 한다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr