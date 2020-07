[아시아경제 이춘희 기자]

◆과장급 전보

▲공정건설추진팀장 윤성업 ▲국제민간항공기구전략기획팀장 이호진 ▲대도시권광역교통위원회 간선급행버스체계과장 윤성진

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr