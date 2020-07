도쿄 올림픽, '원전 사고' 후쿠시마서 첫 경기…"종목·경기수 축소 없어"

코로나19 확산 우려에도 종목·경기 수 축소 안 해

IOC “관람객 축소는 검토할 시나리오 중 하나”

입장권 수입 감소할 경우 일본 재정압박 커질 듯

[아시아경제 이민지 기자] 내년 열리는 도쿄 올림픽의 첫 경기가 후쿠시마서 열리게 됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려에도 종목과 경기 수를 축소하지 않고 추진한다는 방침이다.

18일 요미우리신문 등 일본 주요매체에 따르면 조직위는 이런 내용의 도쿄올림픽 일정과 경기장에 관한 세부 계획을 IOC 총회에 전일 보고한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 개막식은 내년 7월 23일, 폐막식은 8월 8일 도쿄도 신주쿠구에 있는 일본 국립경기장에서 열린다.

첫 경기인 소프트볼 일본-호주전은 개막식보다 이틀 앞선 7월 21일 후쿠시마현에서 실시할 계획이다. 앞서 그린피스 등 환경단체가 원전 사고 발생지인 후쿠시마에 있는 시설 일부에서 방사선량이 높은 것으로 측정됐다고 도 밝혀 방사선 누출에 대한 우려를 낳을 것으로 보인다.

일부 매체 보도에 따르면 도쿄올림픽은 도쿄를 비롯한 일본 내 9개 광역자치단체에 있는 42개 시설에서 33경기 339개 종목으로 추진된다. 조직위가 제시한 경기 일정과 경기장 배치 등은 연기 전의 계획을 기본적으로 이어받은 것으로 종목이나 경기 수는 그대로 유지됐다. 이미 판매한 경기 입장권을 희망자를 대상으로 올가을 이후 환불할 계획이다.

국제올림픽위원회(IOC)는 코로나19 확산을 막기 위해 관람객을 축소하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 관람객 수를 줄이면 입장권 수입이 감소할 가능성이 크다. 토마스 바흐 위원장은 총회 후 열린 기자회견에서 "개회식이나 폐회식 축소는 도쿄 조직위원회가 결정할 일“이라면서도 관람객을 줄이는 것은 검토해야 할 시나리오 중 하나"라고 말한 것으로 전해졌다.

올림픽을 1년 연기로 재정압박이 커진 일본이 입장권 수입마저 줄어들면 재정부담은 한층 더 커질 것으로 전망된다.

