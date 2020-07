일본 폭우 피해 관련 文대통령 '위로전'에 '답전' 보내…"인명구조 긴급재해지원 등 최선"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 17일 "문재인 대통령의 일본 폭우 피해와 관련한 위로전(7월8일)에 대해 아베 신조 총리는 7월16일 외교부를 통해 답전을 보내왔다"고 밝혔다.

청와대는 "아베 총리는 답전을 통해 2020년 7월에 발생한 폭우와 관련해 대통령의 따뜻한 위로의 말씀에 진심으로 감사드린다고 전했다"면서 "아베 총리는 이어 일본 정부는 인명구조, 긴급재해 지원 그리고 하루라도 빠른 피해지역의 복구를 위해 최선을 다할 것이라고 설명했다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr