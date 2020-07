하태경 "이해찬, '피해호소인' 발언 다시 제대로 사과해야"

[아시아경제 이지은 기자] 하태경 미래통합당 의원이 이해찬 더불어민주당 대표가 고 박원순 서울시장 성추행 피해자를 '피해호소인'이라 부른 데 대한 제대로 된 사과가 필요하다고 강조했다.

하 의원은 17일 페이스북에서 "민주당이 언급한 '피해 호소인' 의미는 고 박 시장 사건에서 피해자를 인정하지 않는 것임이 확인됐다"며 이같이 말했다.

그는 "민주당 젠더특위 위원장인 남인순 의원은 동료의원들에게 공유한 글에서 '이번 사안은 진상을 파악하기 굉장히 어려운 데다 당사자가 고인이 됐기 때문에 더 엄격하게 바라본다는 차원에서 피해 호소인이라고 칭하게 된 것'이라고 말했다"며 "궤변이다. 남 의원 주장대로라면 박 시장으로부터 피해를 당한 분은 영원히 피해 호소인으로 남아야 한다"고 지적했다.

하 의원은 "정치권 중에선 심상정 대표가 피해 호소인이란 표현을 제일 먼저 사용했는데 그나마 정의당은 잘못 깨닫고 뒤늦게나마 피해자로 정정했다"며 "남 의원의 주장에 동조해 피해 호소인 용어를 사용한 이해찬 대표는 피해자에게 다시 제대로 사과해야 한다"고 덧붙였다.

