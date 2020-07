김기현 미래통합당 의원이 17일 국회에서 열린 공부모임인 '금시쪼문'에서 인사말을 하고 있다. 이날 모임에서는'공수처의 문제점과 향후 과제'라는 주제로 토론을 했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.