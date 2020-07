<장 종료 후 주요 공시>

◆ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 178,000 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 88,050 전일가 177,500 2020.07.16 15:30 장중(20분지연) close =계열회사 데크항공에 130억원 대여 결정.

◆ 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 6,770 전일대비 170 등락률 +2.58% 거래량 172,343 전일가 6,600 2020.07.16 15:30 장중(20분지연) close =교보생명과 56억원 규모 퇴직연금 거래.

◆ 에스엘 에스엘 005850 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 171,916 전일가 12,500 2020.07.16 15:30 장중(20분지연) close =김도성 사외이사 신규 선임.

