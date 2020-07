[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 양천구자원봉사자들이 15일 장수공원에서 어르신들에게 시원한 아이스 팩이 든 주머니와 얼음물을 전달했다.

‘하리’ 란 하(Hi, 안녕). 리(Reuse, 재사용) 첫 글자를 조합, 지은 캠페인명이다.

구는 이번 캠페인을 통해 17일까지 각 동 복지관에서 기부 받은 아이스 팩을 자원봉사자들이 직접 제작한 주머니에 넣어 폭염으로 고생하는 취약계층에 전달한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr