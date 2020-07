[아시아경제 박종일 기자] 이충재 통합노조 위원장은 15일 국회 환경노동위원회 위원인 김웅 국회의원(미래통합당 서울송파 갑)을 면담, 노동현안에 대해 설명하며 협조를 요청했다.

이 자리에는 임성철 서울본부장(강남구지부장)과 전국우체국노동조합 주정호 위원장, 여재율 조직실장, 이성대 정책실장이 참석했다.

통합노조 위원장은 공공부문 비정규직의 정규직 전환과정의 문제점을 지적, 국회 논의과정에서 이에 대한 정책적 보완의 필요성을 강조했다.

또 국정감사와 관련, 노동현안을 논의하고 해결책을 찾는데 협조를 당부했다. 김웅 의원은 인국공(인천국제공항공사)) 사태를 언급, 정규직의 비정규직 전환의 문제점에 대해 공감을 표시했다.

이충재 통합노조위원장은 또 국회 행정안전위원회 위원인 더불어민주당 소속 이형석 의원실을 방문, 공무원직급체계 개편의 필요성 등 공무원노동조합 현안을 설명하고 협조를 구했다.

