광주광역시의회는 15일 제291회 임시회 제4차 본회의에서 더불어민주당 소속 정무창(월곡1·2, 운남, 우산, 신흥동) 의원을 의회운영위원장으로 선출했다고 밝혔다.

정무창 위원장은 “무거운 중책을 맡아 책임감을 느끼며 앞으로 의원 간 화합을 도모하고 소통하면서 의원님들의 열정적인 의정활동에 보탬이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”며 “지방의회 권한과 역할을 강화하기 위해 정부가 제출한 지방자치법 전부개정안이 연내에 반드시 국회에서 통과될 수 있도록 전국시도의회와 강력하게 대응하겠다”고 말했다.

이어 “시민들의 다양한 의견이 입법과 정책 활동에 반영될 수 있도록 시민여론조사를 실시하고 연구모임 활성화를 위해 정책개발비 지원하는 의원들의 연구 활동의 폭을 넓혀나가겠다”고 덧붙였다.

