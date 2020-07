[아시아경제 원다라 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 300 등락률 +1.75% 거래량 609,805 전일가 17,100 2020.07.15 15:30 장마감 close 은 임시주주총회에서 '분할계획서 승인의 건'을 원안대로 승인했다고 15일 공시했다. 태영건설은 앞서 투자사업부문을 분할해 분할신설회사를 설립하기로 결정한 바 있다. 분할기일은 9월1일이다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr