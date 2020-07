[아시아경제 원다라 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 3,000 등락률 +2.86% 거래량 12,970 전일가 105,000 2020.07.15 15:30 장마감 close 이 자회사인 효성비나케미칼이 베트남 현지 은행에서 빌린 663억5200만원에 대한 채무보증 결정을 했다고 15일 공시했다. 이는 자기자본 대비 14.59%에 해당하는 규모로 채무보증기간은 16일부터 2021년 7월15일까지다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr