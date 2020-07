[아시아경제 이민지 기자] 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 26,700 전일대비 6,150 등락률 +29.93% 거래량 19,850,186 전일가 20,550 2020.07.15 15:30 장마감 close 는 3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)에 대한 전환청구권이 행사됐다고 15일 공시했다. 이에 따라 발행되는 주식은 72만4701주로 발행주식총수 대비 2.20%이다. 전환가액은 1만7038원으로 상장예정일은 다음달 4일이다.

