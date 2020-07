[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점에서 선보이고 있는 ‘저당 밥솥’이 인기를 끌고 있다. ‘저당 밥솥’은 쌀에 함유된 탄수화물의 당을 줄여주는 밥솥이다.

당질(탄수화물)이 포함된 쌀의 물이 저당 트레이의 배수홀을 통해 내솥으로 물이 배출돼 최대 15%~30%까지 단계별로 당질을 저감한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr