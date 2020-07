치매 등 뇌질환 광치료 위한 '미세전극' 개발

[아시아경제 황준호 기자] 치매, 간질, 수면장애 등 뇌 질환의 원인을 찾아내고 치료법을 개발하기 위한 광 자극에도 뇌피질 전도를 실시간 측정할 수 있는 전극을 생산할 수 있는 기술이 개발됐다.

한국과학기술원은 이현주 전기및전자공학부 교수와 이정용 교수, 이정호 의과학대학원 교수 등 공동 연구팀이 폴리머 전기방사 기술을 미세 전자 기계시스템 공정에 접목해 실시간 뇌피질 전도를 측정할 수 있는 미세전극 어레이(배열)를 개발했다고 15일 밝혔다. 이번 연구 결과는 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈에 최근 실렸다.

연구팀은 1만개 이상의 분자로 이뤄진 화합물인 폴리머 용액에 고전압을 가해 나노섬유를 생산하는 기술을접목해 미세전극을 뽑아내는 기술을 개발했다. 이 전극은 기존 뇌 연구를 위해 사용되고 있는 금속 박막 전극을 대체할 새로운 전극으로 평가받는다.

연구팀은 외부 변형에 따른 저항 변화와 전기방사 시간에 따른 전기화학 임피던스, 전하 저장 용량 등 다양한 측면에서 우수한 성능을 나타냈다고 밝혔다. 특히 이 전극에서 발생하는 '포토일렉트릭 아티팩트'를 측정하니 기존 전극보다 10배 이상 감쇄 효과가 있었다. 또 투명하고 유연해 뇌의 깊은 곳까지 빛을 전달하는 것도 가능하다.

기존 전극은 높은 반사도와 낮은 투과도 때문에 빛의 전달을 방해하거나, 빛을 쬘 때 베크렐 효과(금속 전극이 빛을 받으면 전극에 전위차가 생겨 전류가 흐르는 현상)가 발생해 '포토일렉트릭 아티팩트'라는 잡음 신호가 발생했다. 이에 따라 뇌가 빛을 인식하고 발생하는 생리 신호를 측정하기가 어려웠다.

연구팀은 이 전극을 기반으로 광 자극과 함께 정확한 뇌피질 전도를 실시간으로 측정할 수 있는 미세전극과 미세광원이 집적된 다기능성 미세전극 어레이 개발을 진행하고 있다. 광원과 전극이 함께 집적된 다기능성 소자 개발에 성공할 경우 광유전학이나 광 치료 등의 연구를 진행하는 뇌과학자들이 편하게 사용할 수 있는 뉴로 툴(Tool) 개발로 이어질 것이라는 게 연구팀 측 설명이다.

이현주 교수는 "기존에는 광전 효과로 인해 불가피하게 발생하는 잡음 신호로 인해서 광 자극과 동시에 뇌피질 전도 측정이 불가능했지만 유연하고 투명한 미세전극 개발을 계기로 광 자극과는 무관하게 실시간으로 뇌피질 전도 측정이 가능하게 됐다"고 말했다.

