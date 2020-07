아시아경제·서울시 공동기획 [워라밸2.0 시대로]



서울형 강소기업 대상 24일까지 모집

[아시아경제 이현주 기자] 서울시여성가족재단은 중소기업을 대상으로 한 스마트워크 시범사업을 실시한다고 15일 밝혔다.

재단은 노트북, 모바일 기기 등 기기 대여, 클라우드 서비스 등 협업 툴 구축, 공유오피스 등 스마트워크센터 이용 및 관련 컨설팅을 지원한다. 기업당 최대 2개 중복 지원이 가능하며 지원 금액은 300만원 이내다.

서울 소재 중소기업 중 서울시 일·생활균형지원센터 컨설팅 및 교육에 참여했거나 참여 예정인 기업, 일·생활균형 서울형 강소기업이면 신청이 가능하다. 서울시 일·생활균형지원센터 홈페이지에서 신청할 수 있으며 마감은 오는 24일까지다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr