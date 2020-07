부천시, RFID종량기로 음식물쓰레기 배출량 24% 줄여

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 RFID기반 음식물종량기를 설치한 공동주택의 음식물쓰레기 배출량이 약 24.5% 감소했다고 15일 밝혔다.

이 수치는 2017년도에 음식물쓰레기 RFID종량기를 설치한 3차 임차 지역인 상동 한아름 1차아파트 단지의 성과 분석에 따른 것이다. 이에 따르면 RFID 종량기 투입에 따른 비용도 4년 차인 올해에 전액 회수가 가능하다.

음식물쓰레기 배출환경 개선과 발생량의 원천적 저감을 위해 운영중인 RFID 종량기는 장비에 전자태그를 인식해 음식물 쓰레기를 배출하면 전자저울에 의해 배출량이 자동 측정되고, 그 무게만큼 수수료를 부담하는 방식이다.

RFID 종량기를 설치한 공동주택에 거주하는 한 주민은 "집 안에 쓰레기를 보관하거나 종량제 봉투에 담지 않고 바로 버릴 수 있어 매우 위생적이고 편리한 음식물 쓰레기 배출 시설"이라며 "이웃 공동주택이나 단독주택 지역에도 RFID 종량기가 조속히 설치되어 쾌적한 주거환경이 조성되길 기대한다"고 말했다.

부천시는 2013년 1차 시범지역인 옛 상2동 8개 단지를 시작으로 현재 101개 단지에 1058대의 RFID 종량기를 설치 운영하고 있다.

시는 매년 RFID 종량기 사용 전후의 배출량 증감과 투자비용 대비 재정적 효과 등을 분석해 향후 음식물류 폐기물 쓰레기 감량사업 추진시 근거자료로 활용할 방침이다.

부천시 관계자는 "앞으로도 음식물쓰레기 감량과 무단투기 예방 등 시민의 쓰레기 배출 편의 증진을 위해 RFID 종량기를 확대 보급해나갈 예정"이라며 "특히 음식물 쓰레기가 다량 배출되는 전통시장과 상가 지역을 대상으로 RFID 수거 방식을 시범운영해 음식물쓰레기로 인한 경제적 손실과 환경 문제를 해결해가는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

