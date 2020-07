[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일

<장 마감 후 주요공시>

◆ SK=자회사인 SK ENS가 계열회사인 프리즘에너지인터네셔널에 대한 채무보증을 결정. 채권자는 선박 발주처인 HHIENS4 SHIPHOLDING.

◆ 금호에이치티=유동성 확보 위해 240억원 규모 경기도 용인시 처인구 토지와 건물 일체를 처분키로 결정.

◆ LS= 자회사 LS 일렉트릭이 이집트 업체 'Bombardier Transportation'과 전력ㆍ배전 시스템 공급 계약을 체결. 계약금액 907억원, 최근매출액의 3.9%에 해당.

◆ 신세계= 이달 중 이마트로부터 서울 중구 장충동 56-85 일대 부동산을 636억8300만원에 매입.

◆ 신대양제지= 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 20만1500주를 장내취득하기로 결정. 취득예정금액은 106억규모.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr