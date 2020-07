김원희 "교통사고로 30년 넘게 투병 중인 남동생 있어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 방송인 김원희가 30년 넘게 투병 중인 동생을 돌보고 있다고 고백했다.

14일 첫 방송된 MBN 예능 프로그램 '모두의 강연, 가치 들어요'에서는 '부부의 세계-소통의 방법'을 주제로 김경일 아주대 심리학과 교수가 출연해 강연을 진행했다.

이날 방송에서 진행자 김원희는 발달장애가 있는 딸을 홀로 키우는 남성의 사연을 듣던 중 "청중분의 어려움에 너무나 공감한다. 나에게도 30년 넘게 투병 중인 남동생이 있다"라고 입을 열었다.

그는 "저는 형제와 자매 입장에서 봤을 때 과거에는 동생을 감추고 싶었다. 남동생이 어렸을 때 교통사고로 인해 뇌를 다쳤다"라며 "우리 집이 딸 넷에 아들 하나다. 남동생이 태어났을 때 잔치를 열었다. 특히 남동생은 저와 절친했다"라고 말했다.

이어 "동생이 뇌를 다치니 합병증까지 생겨 아픈 기간이 길어졌고, 부모님께서도 점점 나이가 드셔서 동생 돌보는 것을 버거워하셨다"라고 말했다.

그러면서 "저희가 가족이 많다. 부모님을 대신해 형제들이 동생을 위해 각자 역할을 맡았고 제 역할은 목욕 봉사"라면서 "누나가 다 큰 동생을 씻기는 건 참 힘든 일이다. 남동생이 기저귀를 차고 내가 온몸을 닦아주기도 한다"라고 전했다.

김원희는 "제가 어렸을 때 동생을 업고 다닌 이유가 있나 보더라"라며 "'내가 이렇게 도와줄 수 있다'는 생각이 들었다. 어릴 때는 숨기고 싶었지만 지금은 내 동생이라고 말한다"라고 덧붙였다.

끝으로 그는 발달장애가 있는 딸을 홀로 키우는 사연자에게 "조금만 아이들을 키워놓으면 가만히 있지 않을 것이다. 아빠가 하시는 걸 보고 우리의 사랑이 필요하다는 걸 알고 도울 것이다"라며 "늘 염두에 두시고 지금은 아빠가 힘을 내셔야 한다"라고 응원했다.

이에 사연자는 자신의 딸에게 "네가 아빠 말을 언제 알아들을지 모르겠지만 아빠는 너를 그 누구보다 사랑한다. 네가 아직은 지능이 2살이지만 점점 좋아질 수 있다고 생각한다"라며 "언젠가는 이 말을 꼭 알아들었으면 좋겠다"라고 말했다.

