[아시아경제 박철응 기자] 조정식 더불어민주당 정책위의장은 14일 한국판 뉴딜 국민보고대회에서 "뉴딜을 뉴딜답게 하는 시그니처 사업으로 10대 대표 과제를 추진한다"면서 "2025년까지 101조원을 투입해 111만개 일자리를 창출할 것이다. 건국 이래 최대 미래 프로젝트"라고 말했다.

디지털 뉴딜의 경우, 데이터를 수집하고 가공해 거래에 활용하는 기반을 구축하는 데이터댐 사업을 소개했다. 조 의장은 "마치 큰 댐에 물을 저장해 다양하게 이용할 수 있는 것과 같다"고 설명했다.

5G 전국망 고속도로를 구축하고 인공지능(AI)와 융합을 확산할 것이라고 했다. 조 의장은 "2015년까지 5G에 18조원을 투자해 39만개 일자리를 만들고 5G 보급률은 70%까지 높일 것"이라고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr