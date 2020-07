현대차, 미래 기술 애니메이션 시리즈 공개…"자율주행시대 에어백은?"

시리즈 첫 영상은 자율주행 대비 시트 내장형 '허그 에어백' 편

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 전동화와 자율주행 등이 보편화 할 미래 모빌리티의 진화를 보여주는 ‘미래 기술 애니메이션 시리즈’를 12일 공개했다. 이번에 소개된 첫 영상은 자율주행 시대를 대비한 시트 내장형 ‘허그 에어백’편이다.

이 영상 시리즈는 향후 현대차가 보유하고 있는 특허 기술과 연구개발자들의 아이디어, 선행연구 중인 기술 등 다양한 모빌리티의 미래 시나리오를 애니메이션을 통해 쉽고 재미있게 볼 수 있도록 제작될 예정이다.

첫 번째 허그 에어백 영상에서는 자율주행 시대 미래 모빌리티 안전을 대비해 적용하는 신개념 에어백 기술을 소개했다. 완전 자율주행 시대에 시트 배치가 자유로워지면 에어백은 어떻게 개발돼야 하는지에 대한 현대차의 아이디어를 담았다. 허그 에어백은 ‘예기치 못한 충돌 사고에서 온몸을 감싸는 풍선 같은 에어백이 있다면 어떨까?’ 라는 아이디어에서 출발해 현재 기술 개발이 진행 중이다. 시트에 내장돼 있다가 승객을 안아주는 형태로 전개되기 때문에 껴안다는 의미의 영어 '허그(Hug)'가 붙었다.

실제 현대차는 허그 에어백 기술 개발 과정에서 최적화된 쿠션 구조, 내외측 테더(에어백 형태를 유지하고 승객 체중을 견디도록 돕는 끈 형태의 부품)의 효율적 구조 등 특허 7건을 국내외 주요 국가에 출원 완료했다. 향후 레벨4~5 자율주행차에 적용하기 위해 다양한 검증 평가 등을 거쳐 완성도를 높인다는 계획이다.

후속 시리즈를 통해서는 집과 직접 연결돼 거실의 일부 공간으로 활용되는 자동차, 블록처럼 교체가 자유로운 신개념 자동차 등 미래 모빌리티에 적용할 수 있는 아이디어를 선보일 계획이다.

현대차 관계자는 “미래 모빌리티 기술 개발 분야가 갈수록 다양해지면서 상상 속의 기술이 빠르게 현실화하고 있다”며 “현대차가 구상하고 있는 미래를 먼저 고객들에게 소개하고 장래 미래 사회를 이끌어갈 어린이들의 창의력과 상상력을 자극하기 위해 이번 시리즈를 기획했다”고 밝혔다.

