김해시립예술단, '코로나19' 극복 응원음악회 특집방송

6월27일 무관중 음악회…10~14일 지역채널 25번 통해 5차례 방영

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 김해시는 유튜브 채널을 통해 실시간 중계했던 시립예술단 무관중 연주회를 TV를 통해 방영한다고 10일 밝혔다.

지난달 27일 김해문화의전당 마루홀에서 열린 이번 연주회는 100분간 19개 곡을 선사하는 다채로운 레퍼토리로, 실시간 조회수 4000여회를 기록하는 등 성황리에 막을 내렸다.

이번 연주회를 안방에서 편안하게 즐길 수 있도록 특집 편성된 프로그램 'HELLO페스티벌?우리함께, 김해'는 지역채널 25번 가야방송을 통해 5차례 방영된다. 10일 오후 3시 첫 방송을 시작으로 11일 오후 7시 45분, 12일 오전 10시, 13일 오후 10시, 14일 오전 9시에 각각 재방송된다.

시 관계자는 "장기화된 코로나 사태로 지친 시민들에게 희망의 메시지를 전달하기 위해 개최한 만큼 실시간으로 접하지 못한 시민들도 TV프로그램 방영을 통해서 함께 즐겨주시고 음악을 통해 위로받는 시간을 가지시기를 바란다"라고 말했다.

한편 김해시립예술단은 코로나19 로 관중과 함께하는 공연이 어려워지자 공식 유튜브 채널을 통해 '힘내라, 김해!' 시리즈 및 야외공연 영상을 업로드하고 무관중 공연을 중계하는 등 비대면 콘텐츠를 꾸준히 제작해 왔으며 하반기에는 각 예술단별 정기연주회를 통해 시민들을 만날 계획이다.

