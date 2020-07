7월 8일 코스피, 5.29p 내린 2158.88 마감(0.24%↓)

2020년 07월 08일 코스피 지수는 5.29p (0.24%) 하락한 2158.88로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 48,500 등락률 +29.94% 거래량 165,022 전일가 162,000 2020.07.08 15:30 장중 close , 동부건설우 동부건설우 005965 | 코스피 증권정보 현재가 45,200 전일대비 10,400 등락률 +29.89% 거래량 198,769 전일가 34,800 2020.07.08 15:30 장중 close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 158,000 등락률 +29.87% 거래량 182,050 전일가 529,000 2020.07.08 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 범양건영 범양건영 002410 | 코스피 증권정보 현재가 4,625 전일대비 875 등락률 -15.91% 거래량 7,073,075 전일가 5,500 2020.07.08 15:30 장중 close , 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 1,525 전일대비 110 등락률 -6.73% 거래량 3,839,364 전일가 1,635 2020.07.08 15:30 장중 close , JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 2,450 등락률 -6.87% 거래량 762,141 전일가 35,650 2020.07.08 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr