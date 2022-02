코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환

지정학적 불안감 줄어들어

코스피 오전 낙폭 줄여

코스닥 상승 전환

[아시아경제 황준호 기자] 21일 오후 증시는 지정학적인 불안감이 다소 줄어든 가운데, 낙폭을 축소하는 모습을 나타내고 있다.

이날 오후 1시32분 현재 코스피는 전장보다 0.39% 내린 2733.92를 기록하고 있다. 장 초반 2700선이 깨지기도 했으나 점차 낙폭을 축소하는 모습이다. 개인이 2919억원 규모 순매수에 나서면서 지수 하락을 방어하고 있다. 하지만 외인이 810억원, 기관이 2213억원 규모 주식을 팔아 치우면서 하락세는 면치 못하고 있다.

이날 낙폭 축소는 러시아와 우크라이나 간 긴장감이 다소 누그러들 수 있다는 기대감이 커진 결과로 분석된다. 이날 오전에는 프랑스 대통령의 제안으로 미국과 러시아의 정상회담이 이뤄질 수 있다는 소식이 전해졌다.

코스피 전체 종목 중에서는 330개 종목이 상승세를 나타내고 있다. 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스(1.19%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,900 등락률 +2.08% 거래량 2,512,218 전일가 91,400 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 숨은 "윤석열" 황금 인맥株, 또 한 번 크게 터집니다外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감 close (1.75%)만이 오름세를 지키고 있다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 766,000 전일대비 9,000 등락률 +1.19% 거래량 25,796 전일가 757,000 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close 의 경우 사상 최대 실적을 기록하면서 기대감이 커졌다. 이 회사는 지난해 매출액 1조5680억원, 영업이익 5373억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익의 경우 2017년 첫 흑자 달성 후 4년 만에 8배 이상 성장했다.

시총 14위인 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 4,500 등락률 +2.86% 거래량 329,102 전일가 157,500 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 800억원 규모 자사주 50만주 장내 매수셀트리온, 800억원 규모 추가 자사주 매입 결정…"주주가치 제고"셀트리온, 지난해 영업이익 7539억원…전년 동기 대비 5.9%↑ close 의 경우 800억원 규모 자사주 매입 공시가 나오면서 전장보다 2.22% 오른 16만1000원에 거래되고 있다.

건설업의 경우 동부건설우 동부건설우 005965 | 코스피 증권정보 현재가 35,550 전일대비 3,650 등락률 +11.44% 거래량 26,696 전일가 31,900 2022.02.21 14:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]동부건설·동양·태영건설 등 우선주 급등동부건설우, 주가 3만 7500원 (-4.94%)… 게시판 '북적'다시 부는 우선주 광풍 close 선주(11.44%), 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 22,050 전일대비 900 등락률 +4.26% 거래량 200,193 전일가 21,150 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-16일[e공시 눈에 띄네]코스피-14일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (4.96%), DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 5,000 등락률 +4.18% 거래량 208,950 전일가 119,500 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-17일DL이앤씨, 4177억원 규모 인천 도화1구역 재개발 수주 close (4.18%) 등이 속한 건설업(1.64%)이 강세다. 이어 의약품(1.33%), 기계(1.24%) 등이 상승 곡선을 그리고 있다.

코스닥은 같은 시각 0.22% 내린 879.74를 기록했다. 다만 시황 작성 후 33분이 지난 현재 0.06% 오른 882.23으로 올라섰다. 개인이 849억원 규모 순매수에 나서면서 지수 하락을 막고 있지만 외인(748억원)과 기관(32억원)은 순매도 중이다.

코스닥 전체 종목 중에서는 428개 종목이 상승세다. 시총 상위 종목들은 대부분 오름세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,600 전일대비 1,400 등락률 +2.25% 거래량 448,529 전일가 62,200 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감셀트리온헬스케어, 자사주 취득 결정…398억원 규모 close (2.25%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 186,800 전일대비 1,100 등락률 +0.59% 거래량 263,667 전일가 185,700 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close (0.54%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 95,100 전일대비 500 등락률 +0.53% 거래량 260,493 전일가 94,600 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (0.95%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,300 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 468,939 전일가 70,800 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (0.14%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 1,300 등락률 +1.51% 거래량 63,160 전일가 85,900 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (1.16%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 131,500 전일대비 600 등락률 +0.46% 거래량 48,197 전일가 130,900 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [주린이가이드] '물적분할'에 떠는 개미들…대체 분할이 뭐길래?외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지CJ ENM, 2500억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 close (0.08%) 등이 전날보다 높은 주가를 나타내고 있다.

업종별로는 래몽래인 래몽래인 200350 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 3,000 등락률 +18.52% 거래량 832,822 전일가 16,200 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 래몽래인 수요예측 흥행 성공… 공모가 상단 초과 1만5000원 확정[클릭 e종목]"래몽래인, 연간 제작편수 1.7배 상향...수익성 개선세 지속 전망"한국거래소, 2021 코넥스 미래형 신산업 릴레이 비대면 IR 개최 close (12.35%), 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 32,900 전일대비 1,850 등락률 +5.96% 거래량 502,453 전일가 31,050 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 위지윅스튜디오, 지난해 매출 1212억…전년 比 10%↑“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 바로 갑니다!“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다! close (6.60%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 47,550 전일대비 2,900 등락률 +6.49% 거래량 900,368 전일가 44,650 2022.02.21 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"JYP Ent., 4분기 실적 기대치 하회"[클릭e종목]JYP엔터, 신인과 신사업이 성장성 견인…목표가↑다시 상한가 찍은 디어유…9만원 돌파 close (6.38%) 등이 속한 오락(3.53%)업종이 타 업종 대비 주가 상승률이 높았다. 이어 유통, 섬유, 비금속 등의 업종도 1%대 상승세를 나타내고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "뉴스 상으로 보면 미국과 러시아는 무슨 생각을 하고 있는 것일까 하는 의구심이 들게 하는 상황"이라며 리오프닝 주, 반도체 등 수출주, 혹은 가격 조정으로 인한 성장주들에 대한 진입 매력이 발생하고 있는 구간으로 볼 수 있지만 전쟁 뉴스가 시장 가격 움직임을 좌우하면서 엇박자 타기 쉽게 만드는 장세라는 점을 주목할 필요가 있다"고 분석했다.

이 시각 현재 원달러 환율은 전장보다 0.21% 내린 1193.40원을 기록하고 있다. 신한금융투자 리서치팀은 "지정학적 긴장에도 이란 핵합의 가능성에 장중 하락 전환했다"고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr