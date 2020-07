국회페미 성명 “안희정 더 이상 도지사 아니다…정치권 조화·조기는 국민 혈세”

[아시아경제 전진영 기자] 국회 여성 근로자 페미니스트 모임인 ‘국회페미’가 “안희정 전 충남도지사는 더 이상 도지사가 아니”라며 “정부의 이름으로, 정당의 이름으로, 부처의 이름으로 조의를 표해선 안 된다”고 강조했다.

국회페미는 6일 성명서를 내고 “오랫동안 함께 일한 동료의 모친상을 개인적으로 찾아 슬픔을 나누는 것은 당연한 도리라고 할 수 있을 것이나, 안희정 씨는 더 이상 충남도지사가 아니”라며 이같이 밝혔다.

이들은 “문재인 대통령, 박병석 국회의장, 이해찬 더불어민주당 당대표, 김태년 민주당 원내대표 등이 조화를 보냈고 많은 정치인들이 조기를 보내 빈소를 가득 메웠다”며 “정치권은 안 씨가 휘두른 ‘위력’을 형성하는 데에 결코 책임을 부정할 수 없고, 사회정의를 실현하여 공정하고 안전한 나라를 만드는 데 전력할 의무가 있다”고 말했다.

이어 “이번 일이 마치 안 씨의 정치적 복권과 연결되는 것으로 국민이 오해하는 일이 없도록 발언과 행동을 주의해야 했다”며 “직위와 소속을 오용하여 조의를 왜곡시키고, 빈소에서 경솔한 발언을 한 일부 조문자에게 깊은 유감을 표한다”고 지적했다.

그러면서 “조화와 조기 설치 비용은 국민의 혈세로 치러졌을 것”이라며 “안 씨 모친상에 국민의 세금으로 조화나 조기를 보낸 정치인들은 이를 개인비용으로 전환해 처리할 것을 요구한다”고 촉구했다.

안 전 지사는 2017년 7월부터 2018년 2월까지 자신의 수행비서를 성폭행하고 업무상 위력 등으로 추행한 혐의로 대법원에서 3년 6개월의 실형을 선고받았다.

