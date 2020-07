독립기념일 불꽃놀이를‥미군 등 외국인, 해운대서 시민향해 폭죽 난동

4일 저녁 출동한 경찰, 건물 향해서도 무차별 발사

미군 1명 붙잡아 경범죄 위반 통고 … 인명피해 없어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 미국 독립기념일(7월4일)인 지난 4일 저녁 주한 미군 등 외국인들이 거리로 몰려나와 폭죽놀이를 하다 시민과 도로를 향해 폭죽을 쏘며 난동을 피웠다. 심지어 신고를 받고 출동한 경찰에게도 폭죽을 터뜨리며 난동을 멈추지 않았다.

5일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 오후 7시 50분쯤 부산 해운대구 구남로의 한 도로 위에서 외국인들이 폭죽을 쏜다는 112신고가 70여건 접수됐다.

신고를 받은 경찰은 순찰차 6대와 형사기동대 1개 팀이 현장으로 출동했다. 출동한 경찰이 순찰차 사이렌과 경고방송 등으로 이들을 해산시키려 했다. 경찰관의 제지에도 일부 외국인들은 경찰과 시민의 발밑을 향해 폭죽을 계속 쏘아댔다.

경찰은 현장에서 20대 미군인 A씨를 검거하고, 나머지 외국인들을 해산시켰다. A씨는 우동지구대로 임의동행해 조사한 뒤, 경범죄 처벌법(제3조19항 불안감 조성) 위반 통고 처분 후 귀가조치시켰다. 폭죽 소동으로 인한 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

경찰과 목격자 등에 따르면 이들 외국인은 미국 독립기념일을 축하하는 불꽃놀이를 하다 난동으로 이어졌다. 당시 현장에서 난동을 부린 외국인들 대부분이 마스크를 착용하지 않는 등 코로나 확산 예방을 위한 개인 방역 수칙도 지키지 않았다.

