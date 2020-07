우리銀, 베트남 상장기업 '센 그룹'과 디지털금융 서비스 확대 위한 MOU 체결

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 베트남 소비자들의 다양한 금융니즈 충족을 위해 베트남 부동산 투자 상장기업 센(CEN) 그룹과 업무제휴를 체결했다고 3일 밝혔다.

센 그룹은 계열사 9개를 보유한 베트남 부동산 판매 및 투자 회사다. 이번 협약은 그룹의 대표적인 계열사인 센홈(부동산판매), 센골프(골프장예약), 센엑스페이스(공유오피스) 등과 대고객 금융서비스 확대를 위해 진행됐다. 가상계좌 기반 전자금융 시스템 구축, ‘우리원(WON)뱅킹 베트남’과 첸 그룹 계열사의 어플리케이션 연계, 모기지론 등 금융상품 제휴 서비스를 공동으로 제공하기로 했다.

베트남 우리은행은 지난 3월 우리원뱅킹 베트남에 ▲등록한 이체정보로 한번에 송금할 수 있는 ‘간편이체’ ▲모바일 대출 신청 ▲휴대전화를 흔들어 거래할 수 있는 모션뱅킹 등 고객 편의 중심의 모바일 특화 금융서비스를 구축했다. 이번 제휴를 통해 우리원뱅킹 베트남’앱에서도 센홈과 센 그룹의 부동산 구매·렌트 및 골프장 예약 등의 서비스를 이용할 수 있게 된다.

우리은행 관계자는 “이번 베트남 우리은행과 센 그룹의 제휴를 통해 각 사의 고객대상 크로스마케팅을 실시할 예정으로 현지 그룹 계열사의 자금계좌 유치가 기대된다”며 “베트남 소비자들의 디지털전환은 다른 동남아 국가 대비 상당히 빠른 편이기 때문에 디지털뱅킹 서비스 확대를 통한 대출고객 유치 및 14개 영업점을 통해서도 양질의 제휴 금융 서비스와 편의를 제공하게 됐다”고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr