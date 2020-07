김기현 미래통합당 의원이 3일 국회에서 열린 미래통합당 공부모임 '금시쪼문'에 참석, 모두발언을 하고 있다. '금시쪼문'은 '금쪽 같은 시간을 쪼개서 문제 해답을 찾는 의원 모임'의 줄임말로 김 의원을 중심으로 통합당 의원 25명이 참여하는 공부모임이다./윤동주 기자 doso7@

