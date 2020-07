[아시아경제 양낙규 기자]주한미군이 운용하는 군용 헬리콥터 블랙호크 한 대가 2일 오후 3시50분쯤 비행 도중 서울 한강공원에 비상착륙했다.

경찰과 주한미군사령부에 따르면 이 헬기는 이날 오후 서울 용산기지를 이륙해 이동하던 도중 인근 용산구 이촌동 한강공원에 비상착륙했다. 엔진 고장을 일으켜 착륙한 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 한강공원 내 공터에 헬기가 착륙했다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다.

헬기에는 조종사를 포함해 5명이 타고 있었지만 인명피해는 없는 것으로 확인됐다. 소방당국은 인명피해가 없는 것을 확인하고 현장에서 철수한 상태다.

