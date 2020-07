민주노총 노조원, 김형 대우건설 사장 고발

대우건설 관계자들의 폭행과 뺑소니 의혹 수사 요청

[아시아경제 이정윤 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 노조원이 김형 대우건설 사장을 경찰에 고발했다.

서울 강남경찰서는 2일 민주노총 전국건설노조 경기건설기계지부 소속 A씨가 동료 노조원 B씨에 대한 김 사장 등 대우건설 관계자들의 폭행과 뺑소니 의혹을 수사해 달라며 낸 고발장을 접수해 사건을 수사하고 있다고 밝혔다.

A씨에 따르면 B씨는 이날 오전 7시 20분께 김 사장 주거지인 강남구의 한 아파트 단지 내에서 동료 노조원 3명과 함께 대우건설을 상대로 한 시위에 참여했다. 노조 지부는 지난달 29일부터 이곳에서 대우건설에 "6억원대의 건설기계 임대료 체불금 해결해달라"며 시위를 해왔다.

A씨는 "B씨가 당시 출근하는 김 사장에게 대화를 시도하려 접근하자 남성 8명이 주변에서 달려 나와 몸을 밀쳤다"며 "김 사장이 탄 차는 앞을 막아선 B씨의 무릎을 치고 그대로 자리를 떴다"고 주장했다.

B씨는 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다. 부상 정도는 심각하지 않은 것으로 알려졌다.

대우건설 측은 "물리적 접촉이 발생하긴 했지만 폭행은 없었다"고 반박했다.

