이노션, 전세계 최초 '광고 크리에이티브 데이터 플랫폼' 개발

'이노 크리에이티브' 탄생

AI·머신러닝 기술 접목

[아시아경제 차민영 기자] 전세계 최초의 광고 크리에이티브 데이터 플랫폼이 나왔다.

월드와이드는 전세계 광고업계 최초로 크리에이티브 데이터 플랫폼인 '이노 크리에이티브'를 자체 개발했다고 2일 밝혔다. 과거 광고 영상을 데이터화하고 이를 토대로 미래 광고 효과까지 예측할 수 있다.

내 빅데이터 분석 전담 조직인 데이터 커맨드 센터가 개발한 이노 크리에이티브는 기존 '감의 영역'으로 치부되던 크리에이티브를 데이터 기술 기반으로 혁신해 광고 크리에이티브 자체를 데이터화한 게 특징이다. 실제 2015년부터 2020년까지 총 3만여편에 달하는 TV 및 디지털 영상 광고들의 ▲영상 데이터 ▲메타 데이터 ▲소비자 반응 등의 데이터를 구축했다. 앞으로도 지속 업데이트 및 글로벌 확장이 가능하도록 설계했다.

더 나아가 광고 영상 내 이미지와 음성들을 텍스트로 변환해 데이터화하는 최신 인공지능(AI)·머신러닝 기술을 활용, 광고 영상을 분석하고 효과도 예측할 수 있다. ▲소구 유형 ▲광고 모델 ▲광고 소재 ▲광고 배경 등 세부 요소들까지 심층적으로 분석할 수 있다. 가령 자동차 카테고리의 모든 브랜드와 차급별 모델의 광고를 경쟁 분석, 시계열 분석, 영향력 분석 등 다양한 분석 모듈을 통해 비교할 수 있는 것이다.

이수진 이노션 데이터커맨드팀장은 "이노 크리이에티브는 수많은 데이터가 있지만 광고대행업의 핵심 역량인 크리에이티브를 데이터 자산화해야 한다는 야심찬 목표 아래 개발한 업계 최초의 시도"라면서 "데이터가 크리에이티브에 어떻게 기여할 수 있을까라는 근본적인 고민의 결과물인 이노 크리에이티브는 광고 본연의 효과를 높이기 위해 개발됐기 때문에 회사의 경쟁력을 향상시킬 수 있을 것"이라고 기대했다.

