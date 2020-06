'감일역 트루엘' 견본주택 공개…하남 감일지구 첫 소형 주거상품

[아시아경제 임온유 기자] 하남 감일지구 내 최초로 공급되는 소형 주거상품 '감일역 트루엘' 사업설명회가 지난 25일 개최됐다.

이날 행사는 김학렬 스마트튜브 연구소장의 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후의 부동산 시장 전망 및 서울 강남 생활권 주택 시장 전략'을 주제로 한 강연으로 시작됐다

2부에서는 서울 강남 생활권 소형주택인 감일역 트루엘이 최초 공개됐다. 참가자들은 인근 견본주택을 투어했다.

감일역 트루엘은 감일지구에서 처음으로 공급되는 소형 주거상품이다. 22~30㎡(이하 전용면적) 규모로 설계돼 있으며 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하다.

분양 관계자는 "감일지구는 향후 계획된 하남 교산 신도시와 서울 송파구 중간 지점에 위치해 미래 가치가 높다고 평가받는다"고 설명했다. 서울 지하철 5호선 마천역과 가깝고 서울 잠실 롯데타워, 롯데 백화점, 올림픽 공원도 차로 쉽게 이용할 수 있다.

